Böbreğinden 12 santimetre çapında taş çıktı

Denizli’de 69 yaşındaki İbrahim Çetin yaklaşık 6 aydır sürekli kasık ağrısı ve idrar yapma zorluğu şikayetleri ile Cerrahi Hastanesi Üroloji Hekimi Op. Dr. Süleyman Kayık’a başvurdu. Üroloji Hekimi Op. Dr. Süleyman Kayık tarafından gerçekleştirilen fizik muayene sonucunda, hastanın karın alt bölgesinde çok sert bir şişlik tespit edildi. Ardından prostat büyüklüğü belirlenen hastanın yapılanan tetkiklerinde 11x12 cm büyüklüğünde taş olduğu görüldü. Ameliyat önerilen İbrahim Çetin, kendisinin de karar vermesiyle ameliyata alındı. Dev taş yaklaşık 2 saat süren bir ameliyatla çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Kayık, başarılı geçen ameliyat ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Hastamız 69 yaşında erkek hasta. Yaklaşık 6 aydan beri yoğun şikayetleri olan ama daha öncesinden de şikayetleri olan bir hasta. Bize geldiğinde yaptığımız muayenede, kasık bölgesindeki sert bir şişliği gördük. Muayenesini yaptığımızda prostatı da yaşına göre vardı. Çektiğimiz filmde, yaklaşık 11-12 cm büyüklüğünde mesane bölgesinde bir opasite gördük. Biz bunun mesane taşı olabileceğini düşündük ancak tetkiklerimizi derinleştirdiğimiz zaman taşın mesanede olmadığı, mesanenin sağ tarafındaki dev divertikül içerisinde olduğunu gördük ve ameliyat kararı verdik. Ameliyatımız açık cerrahiyle yapılaması planlamasıyla, hasta da bunu kabul edince ameliyata aldık. Sonrasında tanımızda yanılmadığımızı anladık ancak bir sürprizle karşılaştık. Hastanın belki de doğuştan, belki de uzun süreden beri idrar kanalında darlım olduğunu gördük. Bu darlığa bağlı mesane divertikülü gelişmiş, mesane balonlaşması, mesane fıtığı da denilebilir. Bu taş, mesane divertikülünün içerisinde gelişmiş. Çok büyük bir taştı, üzerine yapılan insüzyonlarla, değişik yöntemlerle taşı çıkardık. Taşın boyutları 95, 110 ve 120 milimetreydi. Ağırlığı da 650 gramdı” dedi.

Dev mesane divertikül taşı nedeniyle uzun zamandır yaşadığı ağrılar ile daha da zor zamanlar geçiren İbrahim Çetin, başarılı geçen operasyonu sonucunda takibi devam edilmek üzere sağlıkla evine taburcu edildi.