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Böbreğinden çıkan 50 parça taş doktorları bile şaşırttı

Osmaniye’de uzun süreden bu yana ağrı, ateş ve halsizlik şikayeti Osmaniye Devlet Hastanesi'ne başvuran 52 yaşındaki Mehmet Arslan'ın tek böbreğinden çıkan 50 parça taş, doktorların bile şaşırmasına neden oldu.

Böbreğinden çıkan 50 parça taş doktorları bile şaşırttı

27 Temmuz 2017 17:27

Yaklaşık 8 yıldır aynı şikayetlerden dolayı rahatsız olan Arslan'ı muayene eden ve sol böbreğin tamamını dolduran taşları tespit eden üroloji uzmanları Op.Dr. Sinan Karazindiyanoğlu ve Op.Dr. Mustafa Kayalı acil ameliyat kararı alarak yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatta, aralarında 3 santimden büyük taşların da bulunduğu irili ufaklı 50 parça, başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

1 santimlik kesi ile küçük bir tüp içerisinden yaklaşık 50 parça taşın, kanama ve başka bir komplikasyon olmadan çıkartıldığını belirterek, hastanın kısa sürede eski sağlığına kavuştuğunu ifade eden Dr. Kayalı, günümüzde büyük böbrek taşlarında perkütan nefrolitotominin (PCNL) tüm dünyada önerilen ve tercih edilen yöntem olduğunu kaydetti. Kayalı, "PCNL cilde yapılan 1 santimlik kesiden tüple böbreğe girilerek yapılan kapalı taş ameliyatı olup, hastalar için çabuk ayağa kalkma ve 1-3 gün yatış süresi ile konforlu bir tedavi şeklidir" dedi. 

Resul Özdil


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