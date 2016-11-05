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Böbreğini gözünü kırpmadan oğluna bağışladı

Adana'da 'kronik böbrek yetmezliği' hastası 36 yaşındaki Adem Kapukaya, annesinden nakledilecek böbrek ile yeniden hayata tutunacak.

Böbreğini gözünü kırpmadan oğluna bağışladı

05 Kasım 2016 12:35
Böbreğini gözünü kırpmadan oğluna bağışladı - Tıkla İzle

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşayan Adem Kapukaya, Nazik (58) ve Nevzat Kapukaya'nın (60) en büyük çocuğu olarak 36 yıl önce dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hatanesinin organ bağışı bölümünde bir süre çalışan evli ve 1 çocuk babası genç adam, henüz 1 yaşındayken böbrek taşı düşürmeye başladı. Hastalığı ilerleyen Kapukaya, 27 yaşına gelene kadar 4 operasyon geçirdi. Böbreği iflasın eşiğine gelen Kapukaya'nın süreçte sağ böbreğinin yüzde 90'ı alındı. Kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve sol böbreğinin sadece 10'u çalışan Kapukaya, diyaliz aşamasındayken böbrek nakli için sıra beklemeye başladı. Uzun süre kendisine sıra gelmeyen genç adamın imdadına annesi Nazik Kapukaya yetişti. 

Bağışladığı böbreği ile oğluna ikinci kez hayat veren Nazik Kapukaya, “Bu hastalığı çeken bilir” dedi. Yıllardır bu sıkıntıyı oğluyla birlikte yaşadığını belirten Kapukaya, “Oğlum canımdan can istesin, 'Bir günlük ömrüm var, ömrünü verir misin' desin, her şeyimi vermeye hazırım. Böbreğimi seve seve veriyorum. Çok zorluklar yaşadım. Hastanelerden gelmedim desem yeridir. İnşallah bundan sonra çekmez, sağlığına kavuşur. İnşallah o sıkıntıları atlatacak. 51 gündür hastanede yatıyoruz. Hiçbir zaman aklıma korku diye bir şey gelmedi. Gözümü kırpmadan verdim böbreğimi” dedi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından nakil gününü bekleyen Adem Kapukaya ise, organ bağışı konusunda insanların duyarlı olması için çağrıda bulunarak, bağış bekleyen insanların çok olduğuna vurgu yaptı.

2 bine yakın hasta organ beklerken ölüyor
Öte yandan, Türkiye'de yaklaşık 700'ü çocuk, 25 binin üzerinde hasta, organ bekliyor. Bekleme sürecinde ortalama 2 bin hasta hayatını kaybediyor. 2015 yılının verilerine göre beyin ölümü gerçekleşenlerde organ bağışı oranı yüzde 25'in altında yer alıyor. İspanya'da 1 milyon kişiden 34'ü organ bağışlarken, bu rakam İtalya'da 21, Almanya'da 13, Türkiye'de ise 6 kişiyle sınırlı kalıyor. 

Nuri Pir

Etiketler: Adem Kapukaya


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