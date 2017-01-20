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Böbrek hastası öğrenci evde aldığı eğitim ile takdir belgesi aldı

Afyonkarahisar’da böbrek hastası olduğu için örgün öğretim alamayan yani okula gidemeyerek evde eğitim alan 13 yaşındaki bir öğrenci karnesini evinde aldı. Hastalığından dolayı evde eğitim alarak takdir belgesi almaya hak kazanan Ahmet Berke Işık, hastalıktan dolayı okula gidemeyen çocukların ise üzülmemelerini istedi.

Böbrek hastası öğrenci evde aldığı eğitim ile takdir belgesi aldı

20 Ocak 2017 13:01
Böbrek hastası öğrenci evde aldığı eğitim ile takdir belgesi aldı - Tıkla İzle

Hamidiye Ortaokulu’ndan okuyan ancak 1 yıldır böbrek hastalığından dolayı okula gidemeyen ve ilik nakli olan 7-E sınıfı öğrencisi Ahmet Berke Işık, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Okul Müdürü Nevzat Çakar ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi. Gerçekleşen ziyarette Yalçın tarafından küçük çocuğa karnesi ve başarı belgesi de verildi. Karnesi ile birlikte takdir belgesini alan Işık’ın mutluluğunun yüzünden okunduğu gözlendi.

Karne ve belge takdiminin ardından konuşan Yalçın, kentte Işık gibi vde eğitim alan 15 öğrencinin olduğunu söyledi. Yalçın, “19 Eylül itibari ile başladığımız 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yaklaşık 134 bin öğrencimiz bugün karnesini aldı. Bir kısmı sevinçli bir kısmı üzüntülü belki ama onlarda tatilin sevincini inşallah yaşayacak. Ahmet evde eğitim alan bir öğrencimiz, okula gelemediği için evde eğitim verildi. Ahmet gibi şu anda 15 evde eğitim verdiğim öğrencimiz var. Hastaneden yatıp, hastanede eğitim verip sınav yaptığımız öğrencimiz oluyor. Hiçbir Türk vatandaşı evde eğitimsiz kalsın istemiyoruz. Devletimiz artık bütün imkanlarını seferber ediyor bu noktada. Allah’a şükür olsun ki çocuklarımız artık her an, nerede ve nasıl olursa olsun eğitimlerini verme noktasında bu imkan sağlanıyor. Ahmet’de 1 yıldır evde eğitim alıyor, branş öğretmenlerimiz gelip burada eğitimini veriyorlar, sınavlarını burada yapıyorlar. Ahmet’de gerçekten çalışkan bir öğrencimiz oldu bu sene takdir aldı. Bizde hem tebrik etmek hem de Ahmet’i görmek için karnesini ve takdir belgesini vermek için evlerine geldik” diye konuştu.

“Evde eğitim almak engelliler için güzel”
Karnesini aldıktan sonra mutluluğu yüzünden okunan 7. sınıf öğrencisi Işık ise evde eğitim almasına ilk başlarda üzüldüğünü sonrasında ise öğretmenlerinin kendisini destek olduğunu kaydetti. Sınavlarının da tıpkı okuldaki gibi olduğunu belirten Işık, “Takdir aldım mutluyum. Tekrara okula gitmek için. Hasta olduğum için 13 yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum okula gidemedim. Evde bir koltuğu oturuyordum öğretmenlerim ders anlatıyordu okulda anlatıyor gibi. Evde eğitim almak engelliler için güzel bir uygulama ama mutluyum. Okula gidemeyeceğimi ilk öğrendiğimde biraz üzüldüm ama öğretmenlerim çok motivasyon verdi bana. Bu şekilde olan çocuklar kendilerini üzmesinler, mutlu bir şekilde öğretmenleri gelebilir. Büyüyünce polis olmak istiyorum” dedi.
Karne takdir belgesi takdiminin ardından Işık’a ayrıca çeşitli kitaplar hediye edildi. 

Etiketler: böbrek hastası


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