Böbrek taşının ortaya çıkışı genellikle az su tüketiminden kaynaklandığı belirtiliyor. İdrar içinde bulunup dışarıya atılması gereken kristaller zamanla birikerek böbrek taşına neden oluyor. Birçok kişinin yan tarafında başlayan ağrılarla farkına vardığı böbrek taşının idrarda kanamaya neden olduğu gözleniyor. Bu kanamalar mikroskobik şekilde olabileceği gibi, gözle de görünebiliyor. Böbrek taşının oluşumu genetik ve kalıtsal faktörlerde etkili oluyor. İşte uzmanlarımız tarafından böbrek taşı nedir, böbrek taşı nasıl oluşur, böbrek taşı neden olur sorularına cevaplar...

Böbrek taşı nasıl oluşur? Böbrek taşı nedir? Böbrek taşı neden olur?

Koru Ankara Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri açıklamada bulundu. Normal şartlarda idrar içerisinde bulunan ve birikmeden atılması gereken kristallerin herhangi bir sebeple tam olarak atılamaması ve bir araya gelmesi veya idrarda taş oluşumunu engelleyen bazı koruyucu maddelerin eksik olması sonucu böbrek taşları meydana geldiğini söyleyen Koru Ankara Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, böbrek taşı oluşumunda tanımlanmış birçok risk faktörü bulunduğunu ifade etti. Biri, bu riskleri günlük yetersiz sıvı alımı, genetik bazı hastalıklar, hiperparatirodizim, hipertiroidi gibi hormone bozukluğuna yol açıp kan kalsiyum düzeyini arttıran hastalıklar, yüksek hayvansal protein ile beslenme, liften fakir diyetle beslenme, aşırı tuz tüketimi, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbreklerin anatomik yani yapısal bozuklukları, sedanter yaşam, genetik aile öyküsü, çevresel faktörler, yaş ve cinsiyet olarak sıraladı. Bir kere taş düşüren hastaların 5 yıl içerisinde ikinci taşı düşürme riskinin yüzde 50-60 oranında olduğunu belirten Biri, bu nedenle yıllık düzenli kontrollerin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Böbrek taşlarının yıllar boyu hiçbir şikayete yol açmayabileceği gibi oldukça ağır ve şiddetli durumlara da yol açabileceğinin altını çizen Biri, “En sık karşılaşılan şikayet yan ağrısıdır. Bu ağrı hafif olabileceği gibi oldukça şiddetli vasıfta da oluşabilir. Bir diğer şikayet idrarda gözle görünen veya mikroskopik olarak tespit edilebilen kanamadır” dedi.

Böbrek Taşı Tedavi Yöntemleri

Böbrek Taşının tedavisi için neler gerektiğini de sıralayan Prof. Dr. Hasan Biri, "Öncelikle taşın böbrekten veya idrar kanalından temizlenmesi gerekir. Ardından taşın oluşum nedenlerine yönelik araştırma yapılıp tekrar oluşumunun engellenmesi amaçlanır. Taş tedavisinde özellikle idrar kanalına düşen 5 milimetrenin altındaki taşlar için medikal, yani ilaçlarla tedavi tercih edilir. Bu amaçla taşın daha kolay düşebilmesi için idrar kanallarını genişletecek bir takım ilaçların yanında, ağrı ve enfeksiyonun önlenmesi amacıyla ağrı kesici ve antibiyotikler verilip hastanın bol su içerek taşını düşürmesi beklenir. Taş bu tedaviye rağmen düşmez ise veya daha büyük boyutlu taş mevcut ise vücut dışı şok dalgaları ile taşı kırmak veya ameliyat ile taşın alınması seçenekleri mevcuttur” dedi.

Taş ameliyatlarının günümüz teknolojisi ile tamamen kapalı şekilde yapılmaya başlandığını anlatan Biri, “Taş cerrahisinde yöntem seçimi tamamen taşın boyutu, taşın yerleşim yeri ve taşın tıkanıklık oluşturup oluşturmamasına göre planlanır” diye konuştu.

Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen ise yaptığı açıklamada, böbrek taşı hastalığının en büyük nedenlerinden birinin sıcak iklim olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bilen toplumda bazı doğru bilinen yanlışların da olduğunu dile getirerek, özellikle alkol içerek böbrek taşı düşürülür kanısının aslında yanlış olduğunu ifade etti. Bilen, “Alkolün böbrek taşı üzerine hiçbir faydası yok. O kadar su içerseniz yine taşınızı düşürürsünüz. Halk arasında o su kaynağı çok faydalı, bu sıvı çok faydalı gibi bazı düşünceler var. Bu hacme dayalı bir şey, o kadar musluk suyu da içseniz zorlayıp yine o taşı düşüreceksiniz. Bugüne kadar bilimsel literatürde, herhangi bir sıvının ya da herhangi bir diyetin ya da herhangi bir hayvanın gözünün, herhangi bir balığın beyninin taş düşürmeyi kolaylaştırdığına dair veri yoktur. Ama bazı ilaçların taş düşürmeyi kolaylaştırdığını biliyoruz. Bu taşın nerede olduğuna da bağlı ama öyle böbreğinizin içindeki 4 mm’lik taşı düşürmek için avuç avuç bilmediğiniz ilaçları içmenize gerek yok. Ancak idrar kanalının altına düşmüş ve idrar torbasına sıkışmış taşların düşmesinde bazı prostat ilaçlarının bunu kolaylaştırdığını biliyoruz ve bunları hastalarımıza veriyoruz. Dolayısıyla, biz hastalarımıza bir şeyi tavsiye ederken kanıta, tıbba dayalı olan tedavileri tavsiye ediyoruz. Gözü kapalı olarak tavsiye edebileceğimiz herhangi bir besin vb. kaynağımız yok” dedi