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Böbrek taşlarına yüzde yüz doğal Gilaburine formülü

Gilaburu bitkisinin meyvelerinden elde edilen ve böbrek taşı rahatsızlığı olanlar için 12 yıllık AR-GE çalışması sonrasında yüzde yüz doğal olarak üretilen Gilaburine, eczane raflarındaki yerini almaya başladı. Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki eczanelerde ürünün satıldığı bilgisini veren NHP İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Bayram Gökyer, 2017 sonuna kadar Türkiye’nin her bölgesinde hastalara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Böbrek taşlarına yüzde yüz doğal Gilaburine formülü

08 Kasım 2017 12:17

Destekleyici ve koruyucu tıp uygulamalarına olan ilginin her geçen gün artması birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasında, doğal ürünlere olan ilgiyi de arttırıyor. Hastaların şifa bulmak amacıyla kullandığı doğal ürünler yoğun talep görürken, NHP İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, 12 yıllık AR-GE çalışması sonucu ‘Gilaburine’ üretti. Gilaburine, böbrek taşı rahatsızlığı olanların tedavisine destek olurken, ürün Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki eczanelerde satılmaya başlandı. 

Şirketin Genel Müdürü Bayram Gökyer, 2017 sonuna kadar ürünü Türkiye’nin her bölgesine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bitkisel ürünlere dayalı tamamlayıcı tedavilerin son yıllarda önem kazandığına dikkat çeken Gökyer, “Hastalıkların tedavisinde ve hastalıklardan korunmada doğal ürünlerin kullanımı artık bilimsel olarak kabul edilmiş durumda. Aslında birçok ilacın kökeni, bitkilere dayanıyor; ancak bunların şifa olabilmesi doğru yöntemlerle ve uygun koşullarda üretilmesine bağlı. Bu da sektöre ciddi sorumluluklar yüklüyor çünkü bu kolay bir iş değil” diye konuştu. 

Gilaburine’nin de önemli bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını aktaran Gökyer, “Böbrek taşı, kronik ve bazı durumlarda çözümsüz bir rahatsızlık. Taşın giderilmesi için kimi zaman ameliyatla kimi zaman da taş kırma yöntemleriyle hastaya müdahale ediliyor. Sonrasında ise bol sıvı tüketimi yapılması tavsiye ediliyor; ancak bu kesin bir çözüm oluyor mu? Maalesef hayır çünkü genetik yatkınlık ve beslenme alışkanlıkları, böbrek taşının yeniden oluşmasını tetikleyebiliyor. Bu durum alternatif ürünlerin kullanımını ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Yüzde yüz doğal

Böbrek taşı tedavisine yardımcı olacak bir ürüne ihtiyaç bulunduğunu aktaran Gökyer, “Gilaburu bitkisinin meyvelerinin en önemli özelliği, böbrek taşı rahatsızlığı olanların tedavisine destek olması. Biz de buradan hareketle 12 yıl önce bir çalışma başlattık. Böylece hem partner şirketimiz bünyesinde hem de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine bağlı Teknoparkta yürüttüğümüz araştırmalar sonucunda bu bitkinin ekstraktından elde ettiğimiz Gilaburine isimli ürünü ortaya çıkardık. Bu ürün, üniversite-sanayi işbirliğine de güzel bir örnek oluşturdu. Gilaburine, aynı zamanda taşın düşme esnasında sebep olduğu ağrı ve inflamasyonu gideriyor. Antimikrobiyal özelliğiyle de ürün, böbrek taşı stazına bağlı olarak gelişebilen idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine de yardımcı oluyor. Ayrıca ürünün yüzde yüz doğal olması da vücudun sağlıklı kalması için büyük önem taşıyor” dedi. 

Etiketler: Böbrek taşları, Gilaburine

 

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