Böbreküstü bezindeki tümör tansiyonu tetikleyebilir

2 yıl boyunca yüksek tansiyon şikayeti olan ve son 3 ayda tansiyon atakları belirgin bir derecede artan 45 yaşındaki Zerin Dokgöz (44), tansiyon ilacı almasına rağmen, tansiyonu sürekli 170/100 mmHg’nin altına düşmedi. Kontrol edilemeyen tansiyon atakları sebebiyle sürekli acil servise başvurmak durumunda kalan hasta, son olarak özel bir hastanenin İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile Üroloji Kliniği tarafından beraber değerlendirildi. Hekimlerin değerlendirmesi sonucunda hastanın böbreküstü bezinde, iyi huylu bir tümör tespit edildi. Böbreküstü bezindeki tümör laparoskopik (kansız ameliyat) yöntemle başarılı bir şekilde 1 saatte çıkarıldı ve hasta normal yaşantısına geri döndü.

Böbreküstü bezi ile tansiyon ilişkisi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, böbreküstü bezleri tarafından aldosteron hormonunun aşırı üretimi ile ilişkili olarak tansiyon yüksekliği görüldüğünü söyledi. Dr. Gökosmanoğlu, bu hastalığın en belirgin belirtisi, tansiyon ilaçlarının baş edemediği tansiyon yüksekliği olduğunu belirterek, “Hastalarda baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusma şikayetleri olabilir. Ayrıca kalbinde bir ağrı, düzenli astım atakları, en ufak hareket ile nefes darlığı vardır. Hastalığın ilerlediği vakalarda kalp krizi ve kalp yetmezliği gelişebilir. Bulanık görme (körlüğe kadar) şikayetleri de olabilir. Bu hastalığın tanısı Endokrinoloji Polikliniklerinde konulur ve Üroloji Kliniği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ameliyat ile genellikle tamamen düzelir. Günümüzde tek tedavi yöntemi cerrahidir. Operasyon sırasında, tümör veya böbreküstü bezi çıkarılmaktadır” dedi.

Dr. Gökosmanoğlu, çok yüksek tansiyonu olan, 3-4 ilaç ile tansiyonu kontrol edilemeyen ve özellikle de yaşı genç tansiyon hastalarının mutlaka Endokrinoloji Kliniklerine başvurmaları gerektiğini önemle belirtti.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz da ameliyat öncesinde düzenli olarak tansiyon ilacı alan hastanın ameliyat sonrası tansiyon ilacı kullanma ihtiyacı kalmadığını belirtti.

Metin Akyürek



