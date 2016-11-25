Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen operasyonda Başbakanlığa ’böcek’ yerleştirdiği belirlenen ve Romanya’da saklanan Sedat Z.’nin kardeşi Yakup Z. ile FETÖ’den firari durumda bulunan Yargıtay üyesi Ali A.’nın eşi Nilgün A. gözaltına alınmıştı. Yakup Z.’nin terör örgütünün haberleşmesinde kullanılan ’bylock’ programı kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

Yakup Z., Nilgün A. ile birlikte 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.