10 Kasım Perşembe günü saat 16.52’te başlayan depremler sabah saat 09.35’e kadar sürdü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü kayıtlarına göre Bodrum’da 10 Kasım’dan 11 Kasım sabahına kadar 12 deprem oldu. 10 Kasım günü 16.52’de merkez üstü Bodrum olan ilk depremin şiddeti 2.3 büyüklüğünde oldu. İlk depremin ardından aralıklarla 11 deprem daha meydana geldi. Bodrum merkez ve Bitez, Konacık, Yalı, İslamhaneleri, Göltürkbükü mahallerindeki depremler 1.7 ile 2.9 şiddetleri arasında gerçekleşti. Depremler nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Eren Ayhan

