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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında karar verildi!

Kaçak bir yapıya verilen imar yıkım kararını uygulamadığı gerekçesiyle yargılanan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında kesinleşmiş 38 gün hak mahrumiyeti kararı verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında karar verildi!

05 Eylül 2018 15:37
 

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