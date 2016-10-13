17-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Bodrum Cup yarışları öncesinde Bodrum Cup Yarış Komitesi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un da katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Trafo Bodrum’daki toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tam 28 yıldır sürdürülen Bodrum Cup yarışlarının altındaki emeğin ve inanma ruhunun tüm Türkiye’ye yayılmasını dilediğini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye şartlarına baktığımızda böyle organizasyonlara her gün daha da ihtiyaç duyduğumuzun farkına varıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin sadece ülkemize değil, komşularımıza da faydası var. Hem ekonomik yönden hem komşuluk yönünden müthiş bir katkı sağlıyor yelken yarışlarımız. Özellikle komşularla olan sıcak ilişkilerimizin ileride Bodrum turizmine de büyük katkı yapacağını düşünüyoruz. Hatta onlarla yaptığımız görüşmelerde, Yunan adalarıyla beraber Bodrum’u pazarlama girişimleri içinde de bulunmaktayız şu anda. 28 yıldır bu güzel yarışları bugüne kadar destekleyen başta sayın Erman Aras olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 28 yıldır sürdürülebilen bu yarışların altındaki emeği ve inanma ruhunun tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyorum. Zor şartlara rağmen bu sene bu yarışları yine yapıyoruz. Katkı sağlayan sponsorlarımı da kutluyor, iyi yarışlar diliyorum”dedi.

BODRUM CUP SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE GÜNDEME GELECEK

Bodrum Cup Yarış Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, 28’inci Bodrum Cup’ta bu yıl bazı yenilikler yapıldığını söyledi. Yarışların ikinci gününde, Bodrum Belediyesi İz Bırakanlar etabının gerçekleştirileceğini belirten Uysal, “Bu sene yitirdiğimiz Ömer Aras, Uğur Boran, Mehmet Oğuz ve Erdoğan Yavaş anısına bir anma töreni yapılacak. Vali Çiçek’in de katılımıyla çelenk töreni olacak. Anma töreninde yitirilenlerin flamaları yarış boyunca, yarış sonuna kadar mavi yolculuk rotasında bizi takip edecek. Bu anlamlı törende herkesi aramızda görmek isteriz” diye konuştu.

28’nci Bodrum Cup’ta bu yıl Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması’nın iki etaptan oluşacağını belirten Süleyman Uysal, bu etkinliğe çok önem verdiklerini söyleyerek “Bir yandan tekneler yarışırken, yemek yaparak, Bodrum’un yerel tatlarını öne çıkaracak. Tüm yarışmacılar ilk etapta levrek pişirecek. İlk beş finalist Palmarina’da yapılacak final gecesinde ünlü şeflerin de katılımıyla bir yemek yarışması finaline katılacak.” dedi.

Bu sene ülkemizin çok zor günlerden geçtiğini belirten Süleyman Uysal, yarışların aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak da adından söz ettireceğini kaydederek şunları söyledi:

“Bodrum Cup artık bir yelken yarışından çok daha fazlası. İçinde bir çok özelliği, bölgenin genetik özelliklerini anlatan etkinlikler var. Bu sene yaptığımız sosyal sorumluluk projemiz var. Bu yılın yarış flamaları, Bodrum Sağlık Vakfı’ndaki arkadaşlarımızla birlikte hazırlandı. Flamalar, Bodrum Cup boyunca teknelerimizin gönderlerinde olacak. Bu arkadaşların ümidi ve mutlulukları bize eşlik edecek. Onların heyecanına tanık olduk. Çok mutluyuz. Ekim ayı, meme kanseri bilinçlendirme ayı. Acıbadem Hastanesi’nin desteklediği Pembe İzler Derneği ile birlikte kortej yürüyüşünde bu ayı tekrar hatırlatmak için bir organizasyon yapıyor olacağız. Tüm bunların yanında sanat ve kültür aktivitelerine çok önem veriyoruz. Bu yıl birçok sanatçının katıldığı yüzen sergi alanımız var. Bu alan, tüm tekneleri takip edecek. Sanat aktivitelerimiz devam ediyor olacak. Sosyal medya hesabımızdan duyurulacak.

Basın toplantısına katılan TÜRSAB Bodrum BYK Başkanı Sevinç Gökbel de, “28’nci Bodrum Cup’ı yapan yürekleri tüm samimiyetimle kutluyorum. Şu konjenktürde bu çalışmaları yapabilmek hiç kolay değil. Umuda, kardeşliğe, özgürlüğe yelken açış bu. TÜRSAB olarak elimizden gelen, bize düşen hangi görev varsa o konuda hazırız ve tüm desteği veriyoruz” dedi.

KONSERLER, ETKİNLİKLER VE 28’NCİ BODRUM CUP

Bodrum Cup 16 Ekim Pazar günü Dino Cup yarışı ile başlayacak. 17 Ekim Pazartesi günü saat 15.30’da Marina Yacht Club’da verilecek THY brifinginin ardından 17.00’de geleneksel Bodrum Cup korteji başlayacak. Belediye Meydanı’nda kampananın çalınmasının ardından açılış seremonisi Mandalin Bar’daki Mehmet Erdem konseriyle devam edecek.

18 Ekim Salı günü Bodrum Belediyesi İz Bırakanlar etabı gerçekleştirilecek. Bodrum-Gümüşlük etabında Ömer Aras, Uğur Boran, Mehmet Oğuz ve Erdoğan Yavaş’ın anılacağı İz Bırakanlar Etabı’nda Mavi Yolculuk Mutfağı yemek yarışması elemeleri yapılacak. Gün, Off Gümüşlük’teki Fatma Turgut Konseri ile son bulacak. 19 Ekim günü Gümüşlük-Leros etabı, 20 Ekim günü Nef Etabı, 21 Ekim’de Palmarina Bodrum etabı ve 22 Ekim’de Technogym etabı yapılacak. Bodrum Cup, 22 Ekim akşamı Halikarnas Club’da düzenlenecek ödül töreni ve Sertap Erener konserinin ardından son bulacak.

