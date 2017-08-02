Bodrum değil Tokat

Tokat'ın Almus ilçesinde "Mavi ve Yeşilin Büyüsü" isimli projesi kapsamında vatandaşlar kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan baraj gölünde deniz özlemini gideriyor. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu şehirde vatandaşlar hafta sonları Almus Barajına akın ediyor. Tatilciler yaz günlerinin vazgeçilmezi su sporlarını barajda yapabiliyor. Genelde Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi tatil yörelerinde görmeye alışkın olunan jet skiye barajda binen vatandaşlar farklı bir heyecan yaşıyor. Jet skiyle birlikte su kayağı ve ringo yapan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor. Ayrıca baraj gölünde Al Yazmalım adlı tekne ile gezi turları düzenleniyor. Kamp kurmak isteyenler içinde ayrı bir öneme sahip olan barajda oltayla balık tutmakta mümkün. Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, mavi ile yeşilin buluştuğu ilçeye ziyaretlerin her geçen gün giderek arttığını söyledi. Özellikle hafta sonları alabalık yemeye ilçeye gelen vatandaşların su sporları yapma imkanı da olduğunu ifade eden Başkan Arıkan, tatil yörelerini aratmayan imkanları vatandaşlara sunmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından "Mavi ve Yeşilin Büyüsü" isimli projesi kapsamında kurulan tesisin özel sektörde çalışmasına devam etmekte olduğunu belirten Başkan Arıkan, çevre il ve ilçelerden de gelen yerli turistlerin sayısının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

Nurhan İçmez