Diğer
Kategoriler

Bodrum depremi için bir uyarı daha

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker, Bodrum’da 22 Temmuz’da yaşanan 6,6’lık deprem sonrası bölgede devam eden artçı şokların ekim ayına kadar sürebileceğini belirtti.

Bodrum depremi için bir uyarı daha

14 Ağustos 2017 11:19

Asya Bilim Editörleri Konseyi üyeliğini de yürüten Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker, Bodrum’da yaşanan depremin dönem dönem 5 büyüklüğüne kadar çıkabilen artçılar şeklinde devam edeceğini söyledi. Bölgedeki vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Mustafa Toker, “Bodrum’da oluşan bu 6.6’lık ana depremin artçı şokları olmaya devam edecektir. Yaptığımız istatistiki çalışmalarda bu artçı şokların eylül-ekim aylarına kadar devam edeceği ön görülmekte. Bu artçı şokların büyüklüğü de yaklaşık 3,7 ile 4,5 arasında olmaya devam edecektir. Bunlar insanlarda korku ve tedirginlik oluşturabilir. Bunun dışında bölgede yeni bir fayın tetiklenmesi, daha büyük bir depremin olması söz konusu değildir. Bodrum’da olan bu 6,6’lık deprem, bölgedeki daha büyük fayları tetikleyebileceği düşünülmemektedir” şeklinde konuştu.

“Deprem büyüklüğünün üzerinde artçı şok olmaz”

Bölge sakinlerinin hayatlarına kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini aktaran Finlandiya’nın Oulu Üniversitesi’nde ‘Finlandiya Buzul Kökenli Depremlerin Analizi’ isimli post doktora çalışması da bulunan Mustafa Toker, “Fakat burada temel konu şudur ki artçı şoklar olmaya devam edecektir. Bunu bölge sakinlerine duyurmak gerekiyor. Çünkü 2 hafta önce 4 ve 4’ün üzerinde artçı şoklar meydana geldi. Deprem biliminde, ana depremin büyüklüğünün üzerinde genellikle bir artçı şok olmaz. Eğer 6,6’lık bir depreminiz varsa, 6,6’lık bir artçınız oluşmaz. Oluşacak en büyük artçı 5 küsürlerde olabilir. Ondan sonra 4 küsürler başlar. Fakat 3 civarındaki artçılar çok önemli değildir. Genelde 3 ve altı artçı şoklar eşik değerdir, yani bölgedeki yer kabuğunun gürültüsüdür bunlar” ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremlerin, geçici artçı şoklar olduğunu kaydeden Bulgar Bilimler Akademisi ödülünün sahibi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker, şöyle dedi:

“Çok korkmaya da gerek yok. Çünkü bunlar geçici artçı şoklar. Dikkatli olup, tedbir almaları yeterlidir. Öte yandan ‘Bodrum’da deprem bitti, tehlike geçti’ gibi söylemleri de çok kabul etmiyorum. Çünkü 6,6’lık bir ana depremin 4 ve 5 civarlarındaki artçı şokları en az 2-3 ay daha sürer.” 

Murathan Yıldırım 

Etiketler: Bodrum, deprem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç