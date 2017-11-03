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Bodrum ile Yunanistan arasında göçmen teknesi battı: 2 ölü, 8 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na yasadışı yollardan kaçak taşıyan bir bot battı. Olayda 16 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cesedi bulundu. 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Bodrum ile Yunanistan arasında göçmen teknesi battı: 2 ölü, 8 kayıp

03 Kasım 2017 12:20
Bodrum ile Yunanistan arasında göçmen teknesi battı: 2 ölü, 8 kayıp - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı Kalimnos Adası açıklarında Yunan karasularında bir göçmen teknesi battığı belirlendi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedeni Turgutreis açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu. Cenazeler Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 4 bot 1 uçak ve 1 helikopter katılıyor.
Kardak kayalıkları civarında yoğunlaşan arama kurtarma çalışmalarına Yunan ekipleri de destek veriyor. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Bodrum, göçmen teknesi, Yunanistan

 

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