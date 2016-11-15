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Bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’da bir ikametin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Balkonda mahsur kalan yaşlı kadın ile torununu itfaiye ekipleri kurtardı.

Bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu

15 Kasım 2016 18:45

Edinilen bilgiye göre, Varlık Mahallesi 1505 sokak içerisinde Hacı Mehmet Öksüz’e, ait 2 katlı ikametin bodrum katında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken ikametin 2. katında bulunan 8 yaşındaki Zeynep Öksüz ile babaannesi olan 79 yaşındaki Zeynep Öksüz yoğun dumandan dolayı evden dışarıya çıkamayarak balkonda kurtarılmayı bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede harekete geçerek alevleri söndürürken balkonda kurtarılmayı bekleyen yaşlı kadın ve küçük torunu itfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: bodrum katı, yangın


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