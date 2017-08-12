Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Köteşliler Caddesi üzerindeki bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. OEDAŞ ve doğalgaz ekiplerince binada gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Yangın söndürülmesine rağmen bodrum katta biriken duman binadaki dairelere sızınca dairelerde ikamet eden çok sayıda vatandaş itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi. Yangının söndürülüp dumanın tahliye edilmesiyle bina sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken yangının çıkış sebebiyle alakalı çalışma başlatıldı.

İsmet Cep

