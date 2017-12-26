Diğer
Kategoriler

Bodrum Limanı'nda Akdeniz foku görüntülendi

Bodrum Limanı girişi ve Bodrum Kalesi önlerinde avlanan bir Akdeniz foku görüntülendi.

Bodrum Limanında Akdeniz foku görüntülendi

26 Aralık 2017 13:14

Bodrum Kürek Takımı antrenmanı sırasında sporcular, Bodrum Limanı girişinde Akdeniz foku görüntüledi. Antrenmanda SAD-AFAG Sualtı Araştırmaları Derneği - Akdeniz Foku Araştırma Grubu gönüllüsü Mustafa Ünlü de bulunuyordu. Ünlü, Bodrum yarımadasının hemen hemen her yerinde farklı Akdeniz fokları ve fok ailelerinin görüntülendiğini belirterek, "Kürek takımımızın antrenmanları sırasında gördük Akdeniz fokunu. Bodrum kalesi önlerinde avlanıyordu. Biz de fotoğraflayıp görüntülerini çekme şansı yakaladık. Bodrum hala Akdeniz fokunun yaşam alanıdır. Akdeniz fokunu korumak için kıyı şeridinde tahribatı engellemek gereklidir" dedi.

Yaklaşık 1 saat boyunca Bodrum Kalesi ve liman girişinde avlandığı görülen Akdeniz foku daha sonra gözlerden kayboldu. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: bodrum limanı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç