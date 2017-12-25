22 Aralık Cuma günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkez’inde gerçekleşen Bodrum Mandalina Çalıştayının ardından etkinliğin ikinci günü, Bodrum Marina önünden Belediye Meydanı’na doğru yapılan kortej yürüyüşü ile devam etti. Meydan’da düzenlenen şenliğe Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, etkinlikte yer alan vatandaşların kurduğu stantları ziyaret etti. Etkinlik boyunca yerli üreticilerin mandalinadan yaptıkları çeşitli ürünler sergilendi. Soğuk bir havada gerçekleşen şenlikte kasalara istiflenen mandalinalar, vatandaşlar tarafından tekneye yüklendi.

Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü Karya Çiçeklerinin dans gösterilerinin ardından, Bodrum’un yerli sanatçılarından tenekeci Mehmet ve Neco’nun müzik ziyafeti ile birlikte yöresel oyunlar oynandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Popüler Müzik Orkestrası’nın mini bir konseri ile müzik ve dans gösterileri, En İyi Mandalina Çakma ve İstifleme Yarışması düzenlendi. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Etkinliklere yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Bu seneki şenlikte “En İyi Mandalina Bahçesi” unvanlarını Mehmet Kanber, Mustafa Tulum, Ali İhsan Tarsus; En İyi Mandalina Mahsulü unvanlarını da İbrahim Çömez, Mustafa Özhan ve Ali Nergis aldı. Şenlik akşam saatleri Belediye Meydanı’nda Selcan Kökçen Şahin konseri ile devam etti.

Bodrum Mandalina Şenliği’nde son gün ise (pazar günü) Okullararası Resim-Kompozisyon-Şiir Yarışması, Mandalinalı Lezzetler Yemek Yarışması ve ödül törenleri gerçekleşti. Etkinlikte ayrıca Slowfood’un organizasyonluğunda Reçel Atölyesi (Ortakent Mandalina Bahçesi) Yemek Atölyesi (Bitez Mandalina Bahçesi Şef Sibel Yalçın), Sabun Atölyesi (Bitez Mandalina Bahçesi Serpil Bilsel), Kozmetik Atölyesi (Bitez Mandalina Bahçesi Marbling Bodrum), Çikolata Atölyesi (M.O.S. Pastanesi) kuruldu.

Bu yıl 12. kez coşkuyla kutlanan Bodrum Mandalina Şenliği ile ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, geleneksel değerlerimizin yaşatılmasına vurgu yaparak mandalinanın Bodrum halkının bir zamanlar en önemli geçim kaynağı olduğunu belirtti. Mandalinaya çok şey borçlu olduklarını ifade eden Başkan Kocadon, “Bodrum’da seneler evvel mandalina yetiştirip satarak düğünler yapılır, çocuklar okutulurdu. Ancak Bodrum’da turizm faaliyetlerinin artmasıyla ve gelişmesiyle birlikte mandalina unutulmaya başlandı. Bu şenlik ile amacımız ‘Bodrum Mandalinası’nı yeniden yaşatmak, hem mandalinayı eski zenginliğine kavuşturmak hem de mandalina bahçelerimizi mümkün oldukça koruyabilmek” dedi.

Tuba Ayhan



