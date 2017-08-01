Bodrum otogar müdürü silahla vuruldu

Bodrum şehir içi hatlarında minibüsçülük yapan E.Ç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya sokulan dönüşüme girmeyen minibüslere daha az sıra verildiği iddiasıyla Bodrum Otogar Müdürü S.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah çeken E.Ç. garaj müdürünü tek kurşunla dizinden yaraladı. Daha sonra havaya ateş açan E.Ç polis tarafından gözaltına alınırken, dizinden yaralanan S.Ö. Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. S.Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay esnasında garajda kısa süreli korku ve panik yaşanırken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Eren Ayhan

