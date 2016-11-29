Bodrum’da fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış nedeniyle bir çok cadde ve sokak dereye döndü. Dereye dönen sokaklarda vatandaşlar ve araçlar zor anlar yaşadı. Bodrum merkez başta olmak üzere Gümbet, Bitez ve Ortakent beldelerinde su taşkınları yaşandı. Azmakbaşında bulunan Dere Sokak'ta meydana gelen sel nedeniyle dükkanları su bastı. Çevrede bulunan esnaflar ise kum torbaları ile dükkanlarını basan yağmur sularını engellemeye çalıştı.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre sağanak yağışın aralıklara bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Belediye şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşları uyardı.

Eren Ayhan

MUĞLA