26 Eylül günü başlayan ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Yunanistan’ın Kos Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 6. Türk Filmleri Haftası’nın gala gecesinde duygu dolu anlar yaşandı. Gösterime giren yada girmek üzere olan filmlerin yönetmen ve oyuncularını halkla buluşturan etkinlikler bu yıl Yunansita’nın Kos (İstanköy)Adası’na da taşındı. 18 yerli yapımın gösteriminin gerçekleştiği hafta boyunca oyuncu ve yönetmenlerle söyleşiler gerçekleştirildi. Bodrum Kalesin Kuzey Hendeğinde ücretsiz olarak gösterilen filmlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sinema salonlarında yer bulamayan yapımların yanı sıra en çok izlenen filmlerin vatandaşlarla buluşturulduğu Türk Filmleri Haftası kapsamında Bodrum’un Etrim Köyünde de bir söyleşi ve gösterim düzenlendi. Etkinliklerde, Nadide Hayat, Deliormanlı, Dedemin Fişi, Sevimli Tehlikeli, Ertuğrul 1890 filmlerinin gösteriminin yanı sıra vizyona girmek üzere olan yeni filmlerinde tanıtımları yapıldı.

6.Türk Filmleri Haftasında bu yılki emek ödülleri, Serdar Gökhan, Perihan Savaş, Halil Ergün ve Işıl Yücesoy’a verildi. Usta isimlere ödüllerini ünlü yönetmen Murat Şeker ve oyuncu Sarplevendoğlu takdim etti. Ödüllerin verildiği gecede, hayatını kaybeden Yeşilçam’ın ünlüleri de unutulmadı.

Duygu dolu anların yaşandığı gecede konuşan oyuncu Halil Ergün, Türkiye’de böyle bir etkinliğin 6 yıldır yapılıyor olmasının önemli bir iş olduğunu ifade ederek; ”Çok önemli başarı bence. Hele bu sene bizi de davet ettiler ve değerlendirdiler çok mutlu olduk. Sinemanın yayılması, halka yayılması bizleri sevindirir doğrusu. Bir filmi çekmek maddi zorlukları yanında bir ruh buluşması aynı zamanda. Onu yaparken bütün ekipler, oyuncular herkes bir işi yaratmanın tadını yaşarlar. Onu paylaştıkları zamanda memnun olurlar ya bizler. Bu festival öyle güzel yani. Birde Bodrum’da olması, Bodrum her şeyi taşıyor bağrında sinemayı da taşısın doğrusu” dedi.

Etkinliğin uluslararası bir festivale dönüşmesi gerektiğini savunan Perihan Savaş da, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu kadar yılın vermiş olduğu bir emeğin karşılığını almak çok hoş. O yüzdende bugün buradayız, keyifliyiz, mutluyuz. Tabii gönül istiyor ki Türk filmleri haftası işte Bodrum Türk Film Festivali haline dönüştürülse, keşke uluslararası olsa. Bunun içinde destek olsa diye düşünüyorum doğrusu”.

Yakın zamanda hayatını kaybeden Yeşilçam’ın ünlülerini anarak konuşmasına başlayan Serdar Gökhan ise sanatçıların hayattayken değerlerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, gecenin sonunda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu sene 6.'sını düzenlediğimiz Bodrum Türk Filmleri Haftasında iki tane yeniliğimiz var. Bunlardan bir tanesi, festivalimizi Kos Adasına genişlettik. İkincisi de köy meydanlarında köylü vatandaşlarımızla filmlerimizi ve sanatçılarımı buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi 6 yıl evvel biz salon bulmakta zorlanan yerli filmlere ve yapımcı arkadaşlarımıza yardımcı olmak, yol göstermek ve sinema salon sahipleri le buluşturmak için bu etkinliğimize başlamıştık. Bugün geldiğimiz noktada, gerçekten hem çapımızın büyümesi hem katılımın çoğalması, kendine salon arayan salon konusunda şans arayan sinema filmlerimizin yanında aynı zamanda çok büyük başarısı, başarı beklentisi olan filmleri de burada ağırlıyor olabilmek hem Bodrum hem organizasyon komitesi olarak bizler için gurur kaynağıdır”.

6. Türk Filmleri Haftası Kos Adası’nda Özcan Deniz’in yazıp yönettiği “İkinci Şans” filminin tanıtımı ile devam edecek.

Eren Ayhan



