Bodrum Otelciler Derneği (BODER), 2016 yılı sezon değerlendirme toplantısını Rixos Premium Otel’de gerçekleştirdi. BODER Başkanı Halil Özyurt’un ev sahipliğindeki toplantıya, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla İl Turizm ve Kültür Müdürü Veli Çelik, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Bodrum Kaymakamı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, TÜRSAB Bodrum Başkanı Sevinç Gökbel ile Bodrum’daki otel sahipleri ve turistik işletmelerin üst düzey yöneticileri katıldı.

Bodrum Otelciler Derneği’nin sezon değerlendirme toplantısında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, 2017 için karamsar konuşan turizmcilere “Turizmci geriye bakmaz, ileri bakar. Turizmci karamsar olmaz, moralini bozmaz” diye seslendi. Vali Çiçek, Türkiye’nin geçirdiği zor yılın sektöre etkisinin olduğunu ancak en büyük görevin turizmcilere düştüğünü belirterek, “Kusura bakmayın ama müşteri beklemeyelim, Avrupa’ya gidip kendi reklamımızı, güvenliğimizi anlatalım” dedi.

"15 Temmuz turizmi hiç etkilemedi"

Vali Amir Çiçek, Türkiye’nin şanssız olaylarla karşılaştığını ancak Bodrum ve Muğla’nın diğer ilçelerinde bir olay olmadığını anımsatarak, "Türkiye üzerinde oynanan oyunların, bu bölgelere dair kasıtlı propagandaların burada tutmayacağı anlaşıldı” diye konuştu.

15 Temmuz gecesinin turizmin ve Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunların bir uygulaması olduğunu ancak Muğla’nın bu girişimi alnının akıyla yürekli bir şekilde atlattığını kaydeden Vali Çiçek, darbe gecesinin turizmi hiç sarsmadığını savundu. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O hainleri yakalarken, özellikle verdiğim talimat şuydu: Yakalayacağız, gerekirse vuracağız ama turizmi etkilemeyecek şekilde operasyon yapılacak. Operasyon hiçbir misafirimizi, turistimizi etkilemedi. Her şeyin güvenlik içinde olduğunu anlattık ulusal medyaya, yabancılara. Turizmi olumsuz etkileyecek bir olay değildi. Ama şunu gördük ki birlikte olursak, tek yürek olursak, vizyonumuz iyi olursa, yaptığımız işi gerçekten iyi yaparsak biz olumsuzluklarla karşılaşmayız”

“Kusura bakmayın ama müşteri de beklemeyelim"

Avrupa’da “Türkiye’ye gitmeyin, orada savaş var” propagandası yapıldığına işaret eden Vali Çiçek, “Biz bütün ülkelerle dostuz. Her turisti burada en iyi şekilde ağırlarız. Ama bazıları kasıtlı olarak bu bölgeye turistin gelmemesi için uğraştılar. Başka ülkelere yönlendirdiler. Turizmi baltalamak için yapılan bu oyunlara karşı mücadele vermemiz gerekir. Kusura bakmayın ama müşteri beklemeyelim. Avrupa’da gidelim kendi reklamımızı, kendi güvenliğimizi anlatalım. Biz bunu vurgularsak, o turistler buraya rahat gelirler” şeklinde konuştu.

Turizmcilerin innovasyon ve AR-GE konusunda kendilerini geliştirmesi gerektiğini beyan eden Vali Çiçek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“2017 yılına çok hazırlıklı olmamız gerekir. Sizlerden istediğim şeyler kaliteli hizmet, vizyon, konsept ve anlayışlarınızı geliştirmeniz. Siz ne kadar iyi kazanır, gelir sağlarsanız, devletimiz o kadar vergi alır o kadar güçlü olur. Bizim arzumuz vatandaşın gücüyle devletin güçlü olmasıdır. Mümkün mertebe devletimizin imkanları sizlere seferber edildi. İnşallah çözeriz diyoruz. Ecrimisillerin yapılandırılması konusu bize geldi. Tespit ettik, ettirmeye hala devam ediyoruz. Bize göre niçin yüksek? Kazanamadığımız, az kazandığımız için yüksek geliyor. Onun da çözümü bulunur. Sorunu iyi tespit ettikten sonra, çözümü de buluruz diyorum. 2016 yılındaki gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bize çok sıkıntı getirmediniz. Her yıl biz Ocak ve Şubat aylarında tedbirlerimizi alırız. Her alanda gerekli tedbirleri alır ve uygulamaya çalışırız. Bu tedbirler, sizlerin de desteğiyle iyi bir şekilde uygulandı”

Bodrum'da yüzde 60 kayıp

BODER Başkanı Halil Özyurt da, Türkiye’nin jeopolitik durumundan dolayı turizm sektörünün son bir sene içinde büyük kayıplar yaşadığını belirterek, “Turist sayısında yüzde 45 oranında azalma oldu. Bu kayıp, ekonomik olarak yüzde 60’lara vardı. Son dakika ve erken rezervasyon kayıplarıyla sektörde yüzde 60 düşüş yaşandı” dedi.

Bodrum turizmcisinin 2017’ye dair büyük beklentileri olmadığını söyleyen Özyurt, “İnşallah Türkiye’de hem ekonomik, hem politik anlamda daha güzel günler olur. Komşularımızda yaşanan olaylar bir an önce biter. Kendi ülkemizde yaşanan terör olayları sona erer” diye konuştu.

Rixos Premium Bodrum Oteli Genel Müdürü Mehmet Tulunay ise 2016 turizm sezonunu değerlendirerek “2016 yılında aslında çok güzel bir başlangıç yapmıştık. Mayıs ve haziran ayı çok güzel geçmişti. 1 Temmuz’a kadar geçen yılın yüzde 30 önünde seyrediyorduk. Ancak bu yaşanan krizle beraber belli bir sıkıntı yaşandı. Aynı gecelemeleri yakaladık. Bu anlamda bir sıkıntı çekmedik.

Gelişen olaylar bizim motivasyonumuzu bozmadı. Gerek iç pazarda,gerekse Avrupa pazarında yeni eventler organize ederek, zeytin ve uçurtma festivali gibi organizasyonlarla insanları buraya çekmek için yeni fırsatlar oluşturduk. Tur operatörleri ve acentelerin de0 desteğiyle duyurduk bu etkinlikleri. Kaliteden taviz vermeyenler, misafirine ve personeline sahip çıkanlar sezonu çok büyük zararla kapatmadı. Gayet pozitif bir yıldı benim açımdan. Bu seneyi doğru yönetenler ve önümüzdeki seneye doğru projelerle, doğru yatırımlarla ve tanıtım faaliyetleriyle daha iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Yüzde 50 iç Pazar, yüzde 40 Avrupa’dan geliyor misafirlerimiz. Yüzde 10 da diğer ülkelerden” dedi.

Eren Ayhan

