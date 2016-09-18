Sabaha karşı Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Organizatörler tarafından İçmeler Koyuna getirilen Pakistan uyruklu 42 kaçak göçmen burada şişirilen lastik bota bindirildi. İhbarı alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri karadan Sahil Güvenlik Botu ise denizden operasyon başlattı. Aralarında bir kadın ve bir kız çocuğunun bulunduğu 42 kişi ile kılavuzluk eden N.B. isimli Türk vatandaşı, denize açıldıkları sırada yakalandı. Kıyıya çıkarılan ve üzerilerinde can yelekleri bulunan kaçakların, polis ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekibi tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Kaçaklar daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Pakistanlıların arasında yakalanan N.B. organizatörlük şüphesiyle gözaltına alındı. Pakistanlı kaçakların Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan son günlerde, alınan tüm önlemlere rağmen özellikle çok sayıda Pakistan uyruklu kaçağın İstanköy Adası'na geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Eren Ayhan