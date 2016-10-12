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Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık alan kül oldu.

Bodrumda 5 hektarlık alan kül oldu

12 Ekim 2016 07:32
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu - Tıkla İzle

Göltürkbükü mahallesinde bulunan ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Orman işçilerinin hızlı müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında 5 hektarlık makilik ve ormanlık alan kül oldu. Bazı vatandaşlar alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığını görünce kısa süreli panik yaşadı. Yangına; 5 ararzöz, 4 itfaiye aracıyla çok sayıda itfaiye eri ve orman işçisi katıldı. Yangının çıktığı bölgenin dağlık bir arazi olması nedeniyle Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye güçlük ile ulaştı. Orman işçilerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ilginç anlarda yaşandı. Traktörle yangın çıkan bölgeye su taşıyan bir kişinin traktöründe çaldığı son ses müzik ile yangın bölgesine gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Yangın çıkan bölgede 112 ekibi de hazır bulunurken Muğla 911 arama kurtarma ekibi ve UMKE de yangının çıktığı bölgeye geldi.

EREN AYHAN

Etiketler: bodrum orman yangını, orman yangını


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