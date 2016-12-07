Diğer
Kategoriler

Bodrum'da 6 FETÖ üyesi tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan 8 FETÖ/PDY şüphelisinden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrumda 6 FETÖ üyesi tutuklandı

07 Aralık 2016 21:18

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; Aydın, Antalya, İstanbul ve Manisa'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalanarak gözaltına alınan 8 FETÖ/PDY şüphelisinden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 8 kişiden A.S., H.A. ile M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün ise Ş.İ., Ü.Ü.K. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.E. ve A.S.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Bodrum, fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç