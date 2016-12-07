Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; Aydın, Antalya, İstanbul ve Manisa'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalanarak gözaltına alınan 8 FETÖ/PDY şüphelisinden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 8 kişiden A.S., H.A. ile M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün ise Ş.İ., Ü.Ü.K. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.E. ve A.S.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eren Ayhan

