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Bodrum'da 6 hektarlık alan kül oldu

Bodrum'da 6 hektarlık alan kül oldu
Bodrum'da 6 hektarlık alan kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 6 hektarlık otluk ve makilik alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy ve İslamhaneleri mahalleri arasında, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla büyükşehir Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı yaklaşık 10 araç ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Hızlı müdahalenin etkisiyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Bölgede bir süre daha soğutma çalışması yapıldı. 

Yangında 6 hektarlık otluk ve makilik alan ile tarım arazisi kül olduğu öğrenildi.  

Eren Ayhan 

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