Bodrum'da 6.3 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saat 01.31 sıralarında deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 6.3 şiddetindeki deprem yerin 10 km altında meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ ONİKİ ADALAR

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre merkez üssü Oniki Adalar olan ve yerin 10 km derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 6,8 olarak kaydedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı açıklamasında "Şu anda halkımızda bir panik var. Hastanelerde herhangi bir can kaybı yok, ağır bir yaralanma yok." dedi.

ARTÇILARI OLACAKTIR

Yerbilim Uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu yaptığı açıklamada 'Denizde olan bir deprem. Büyüklüğü de 6,8 ve 6,4 olarak açıklanmış durumda. Midilli'deki depremin benzeri bir deprem bu. O kıyıda Güney'de Gökova Körfezi'nde ve Bodrum'un hemen güneyinde olan bir deprem. Artçıların olmaması tuhaf olur. Bunun artçıları da muhakkak olur. Normal bir şey. Evet deprem denizde meydana geldi' ifadelerini kullandı.