Sık sık trafik kazasının yaşandığı Antik Tiyatro önünde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 9 araç birbirine girdi. İddiaya göre, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye ekiplerinin aydınlatma direklerine bayrak astığı noktada ekiplere çarpmamak için ani fren yapan otomobile, arkadan gelen araçların çarpmasıyla meydana gelen kazaya 9 araç karıştı. Maddi hasarlarla atlatılan kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan kimi araçlar da aldığı hasar nedeniyle çalışmadı. Çalışmayan araçlar vatandaşlarca itilerek yol kenarına çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eren Ayhan

