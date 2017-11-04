Bodrum'da bulunan apart ve pansiyonlara operasyon düzenlendi

Bodrum'dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla yapılan geçişlerde artış yaşamasının ardından Emniyet güçleri ve Jandarma ekipleri tarafından Bölgede bulunan apart ve pansiyonlara operasyon düzenlendi. Sorumluluk alanında bulunan 20 Apart ve pansiyonda kimlik uygulaması yapan ekipler 66 Suriyeli'yi tespit ederek Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Burada işlemleri yapılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 66 Suriye'li Kayıt belgelerinin bulunduğu illere gönderildi.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden bir Suriyeli'nin ise ensesine yaptırdığı ay yıldızlı dövme dikkat çekti.

Tuba Ayhan

