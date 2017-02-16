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Bodrum'da denizden 150 kilo çöp çıktı

Bodrum Belediyesi’nin “Denize en çok MAVİ yakışır” sloganıyla düzenlediği deniz dibi temizliği için Mazı Koyu’nda koyuna giden, ekipler deniz dibinden 150 kilogram çöp çıkardı.

Bodrumda denizden 150 kilo çöp çıktı

16 Şubat 2017 13:55
Bodrum'da denizden 150 kilo çöp çıktı - Tıkla İzle

Bodrum belediyesi tarafından sosyal sorumluluk haline getirilen ve farkındalık yapmak için yola çıkılan deniz dibi temizliği bu hafta Mazı koyunda yapıldı. Sadece karada değil denizde de temizliğin öneminin bilince olarak üç yıldır devam eden deniz dibi temizliği için dalgıçlar mazı koyunda dalış yaptı. Deniz dibinden çıkarılan çöpler ise herkesi şaşırttı.

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında koydan toplam yüz elli kilogram atık çıkarıldı. Araç lastiği, çöp tenekesi, ahşap ev eşyaları, tekne malzemeleri ve çok sayıda teneke kutu denizden çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıştırılan ve ölçümleri yapılan atıklar, kamyonete yüklenerek atık merkezine götürüldü.

Etkinliğe, Aşağı Mazı Ortaokulu, Yukarı Mazı İlkokulu öğrencileri, Tema gönüllüleri, Bodrum Folklor Araştırma Derneği BOFAD ve Turgutreis Denizciler Derneği destek verdi. Çevre bilincini geliştirmek ve Bodrum koylarının temizlenmesi için gerçekleştirilen etkinliğe katılanlara teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Mazı bölgemizin denizlerden geçimini sağlayan balıkçılarımıza ve denizcilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle geçen sene çıkan çöp ve bu sene çıkan çöpler arasında çok fark var. Onun için bu çevre bilincinin oluşmasından dolayı son derece mutluyum. Bu arada öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu kampanyamıza verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Çöp atma bilinci, çöp atma eğitimi artık Bodrum’un gündeminde. Bu gündemde de öğrencilerimize bu tür eğitimler verilmektedir. Hem yerel olarak hem milli eğitim olarak. Buna biz de destek veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Mazı’daki çalışmaların akabinde 22 Şubat Çarşamba günü Gümbet koyunda çalışmalar devam edecek. Çalışmalar, daha sonraki haftalarda ise Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koyları ile son olarak Bodrum merkezde gerçekleştirilecek. 

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, çöp, deniz


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