Peksimet köyünde yaşayan bir grup vatandaş, çocukların zaman geçirebileceği bir kütüphane açmaya karar verdi. Sosyal medya üzerinde duyuru yapan vatandaşlara yaklaşık 2 bin kişi destek verdi. 2 ay süren çalışma sonrasında 4 bin çocuk kitabı toplayan vatandaşlara ünlü oyuncu Nejat İşler ile Yüksel Arıcı da destek verdi. Peksimet Çocuk Kütüphanesi'nin açılışını ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptı.

Kampanyayı başlatan Hüseyin Özgül kısa sürede çok büyük bir iş başardıklarını belirterek, “Bölgede çok sayıda çocuk yaşıyor. Biz de köye bir kütüphane açmak için girişimlerde bulunduk. 45 gün önce başladığımız bu çalışma bir anda çığ gibi büyüdü. Biz de bu kadar hızlı ilerleyeceğini düşünmemiştik. Özellikle sosyal medyada hikayeyi duyurunca buna herkes çok ilgi gösterdi. Herkesin bir iyilik yapma peşinde olduğunu gördük. Şu anda bizim elimize ulaşmayan ancak yolda olanlarla birlikte 4 bin kitabımız var. Ancak hala gelmeye devam ediyor. Bazı üniversiteler de bize destek veriyor. Yüzlerce kişi bu işe gönüllü oldu. Özellikle sanatçıların da büyük ilgisiyle karşılaştık. Projeye özellikle Nejat İşler büyük destek verdi. Kendi çalıştığı kitabevi ile konuşup kitap göndertti. Kendi bizzat kitap toplayıp getirtti. Oyuncu Yüksel Arıcı ve eşi de bize bu konuda büyük destek verdi” dedi.

Kütüphane açılışına katılan oyuncu Yüksel Arıcı da öğretmen eşinin projeye destek verdiğini ifade ederek, “Çok güzel bir hareket olmuş. Bu kadar yoğun bir katılımın olması da bana onur verdi. Her şey için daha umudumuz var. Eşim bu işe destek verdi Bodrum’da öğretmen zaten topladığı kitapları kütüphaneye verdi. Ben de eşime destek vermek için geldim" diye konuştu.

Kütüphanenin duvarlarını boyayarak destek verdiğini söyleyen Ressam Mine Arasan ise, "Çocuklar olduğu zaman asla 'hayır' diyemiyorum. Bugüne kadar hastane, okul, trafo gibi alanlara resimler yaptım. Bu da çocuklarla yaptığımız çocuk kütüphanesi. Çocuklar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Eren Ayhan