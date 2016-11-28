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Bodrum’da fırtına

Muğla’nın Bodrum ilçesinde şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.


28 Kasım 2016 17:37

Sabah erken saatlerde başlayan rüzgar sahil kenarlarında bulunan restoranları ve barları vurdu. Saatteki hızının zaman zaman 50 kilometreye ulaştığı şiddetli fırtına nedeniyle birçok restoran, masa ve sandalyelerini içeriye almak zorunda kaldı. 2 haftadır sıcak havanın etkili olduğu Bodrum’da fırtınayla birlikte hayat durma noktasına geldi. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve birçok sahil kenarında dalgaların boyu metrelerce yükseldi. Bazı tekneler batma tehlikesi geçirdi. Bodrum-Kos feribot seferleri iptal edildi. Belediye, yaptığı anonsla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Fırtınanın etkisinin gece saatlerinde arttıracağı öğrenildi.
 


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