Bodrum’da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri önceki gece bir otomobile silahlı saldırı düzenleyen 2 kişiyi gözaltına aldı. O.P. isimli şahıs, R.H. ve H.T. isimli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı derinleştiren polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin fuhuş yaptırdığını ortaya çıkardı. Soruşturmayı genişleten ekipler Gümbet Mahallesi'nde bir otel adresine ulaştı. Otele baskın düzenleyen asayiş ekipleri Kırgız, Rus ve Türkmen uyruklu 5 kadını gözaltına aldı. Kırgızistanlı Z.A., A.G. ve K.S.'nin Rus uyruklu olduğu ortaya çıktı. Türkmen olan K.S. ve R.H. sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, silahlı saldırıya karışan R.H. ile H.T.'nin "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi. Ayrıca tutuklanan şahısların dosyalarına "fuhuş", "fuhşa aracılık etmek" ve "zorla alı koymak" suçlarının da eklenip işlem yapılacağı bildirildi.

Eren Ayhan