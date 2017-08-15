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Bodrum’da golf heyecanı bu hafta sonu başlıyor

Turkcell Platinum bu hafta sonu golf sporuna gönül verenleri Bodrum’da bir araya getirecek. Bu yıl ilkine imza atılan Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum, 19-20 Ağustos’ta Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleştirilecek. İki gün boyunca 100’ü aşkın golfçünün yarışacağı turnuvada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Ahmet Ağaoğlu ve Fikret Öztürk’ün yanı sıra birçok ünlü simanın da yer alması bekleniyor.

Bodrumda golf heyecanı bu hafta sonu başlıyor

15 Ağustos 2017 11:41

Turkcell Platinum, golf sporuna verdiği desteğe Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum’la devam ediyor. Bodrum Golf Kulübü’nde, 19-20 Ağustos tarihlerinde ilk kez düzenlenecek turnuvaya 100’ü aşkın üzerinde golf tutkunun yanı sıra başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Ahmet Ağaoğlu ve Fikret Öztürk’ün aralarında yer aldığı ünlü isimlerin katılması bekleniyor.

Sporcular 6 kategoride, 120 dönümlük arazide yarışacak

İki gün sürecek turnuvaya kayıt veren sporcular 'Erkekler A-B-C' ve 'Kadınlar A-B' ile 'Gençler' olmak üzere altı ayrı kategoride mücadele edecekler. Turnuva, golfçülerin ideal oyun alanlarından biri olan Bodrum Ortakent’te 120 dönüm arazi üzerine kurulu 9 çukurlu golf sahasında, iki tur oynanarak yapılacak. Yarışma 20 Ağustos Pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. 

Etiketler: golf, Turkcell Platınum


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