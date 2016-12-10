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Bodrum’da ‘huzur Türkiye’ uygulaması

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla’nın Bodrum ilçesinde de ‘Huzur Türkiye’ uygulaması gerçekleştirildi.

Bodrumda huzur Türkiye uygulaması

10 Aralık 2016 03:19

Türkiye’nin genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı ‘Huzur Türkiye’ uygulamasına Bodrum’da da gerçekleşti. 15 noktada 150 polisle uygulamaya katıldı. Binlerce kişiye kimlik kontrolü ve araç sorgusu gerçekleşti. 2 narkotik köpeği de uygulamalara katıldı. Yol uygulamasının yanı sıra ilçede bulunan 89 iş yerinde arama yapılarak kimlik kontrolü polis ekiplerince yapıldı. Yapılan trafik uygulamasından 19 bin lira ceza kesilirken 4 aranan şahıs ise yakalandı. 5 araçta trafikten men edildi. Uygulamanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Bodrum’un girişi ve çıkışı Emniyet güçlerince tutuldu.

Etiketler: Bodrum, bodrum huzur operasyonu


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