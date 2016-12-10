Türkiye’nin genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı ‘Huzur Türkiye’ uygulamasına Bodrum’da da gerçekleşti. 15 noktada 150 polisle uygulamaya katıldı. Binlerce kişiye kimlik kontrolü ve araç sorgusu gerçekleşti. 2 narkotik köpeği de uygulamalara katıldı. Yol uygulamasının yanı sıra ilçede bulunan 89 iş yerinde arama yapılarak kimlik kontrolü polis ekiplerince yapıldı. Yapılan trafik uygulamasından 19 bin lira ceza kesilirken 4 aranan şahıs ise yakalandı. 5 araçta trafikten men edildi. Uygulamanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Bodrum’un girişi ve çıkışı Emniyet güçlerince tutuldu.