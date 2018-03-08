Diğer
Kategoriler

Bodrum’da itfaiyeden domuz kurtarma operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 5 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen domuz yavrusu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekiplerince iple kurtarıldı.

Bodrumda itfaiyeden domuz kurtarma operasyonu

08 Mart 2018 00:27

Bodrum Çırkan Mahallesi Göktepe Evleri arkasında, yiyecek bulmak amacıyla gezinen domuz yavrusu yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerine bilgi verilmesi üzerine ekipler domuzu kurtarmak için ip ile kurtarma teknikleri kullanılarak kemençe yapılmış ve kuyudaki domuz iple yukarı çekildi. Yaban domuzunun vücuduna geçirilen iplerden kurtarma çalışması ekipleri zor anlar yaşattı. Yavru domuzun sürekli hareket etmesi nedeniyle ekipler domuzdan ipleri kurtarmak için yoğun mücadele verdi.
Kurtarılan domuz yavrusunun üzerindeki iplerin alınması sonrası domuz yavrusu tekrar doğal ortama bırakıldı. 

Bekir Tosun

Etiketler: Bodrum, domuz kurtarma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç