Bodrum’da itfaiyeden domuz kurtarma operasyonu

Bodrum Çırkan Mahallesi Göktepe Evleri arkasında, yiyecek bulmak amacıyla gezinen domuz yavrusu yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerine bilgi verilmesi üzerine ekipler domuzu kurtarmak için ip ile kurtarma teknikleri kullanılarak kemençe yapılmış ve kuyudaki domuz iple yukarı çekildi. Yaban domuzunun vücuduna geçirilen iplerden kurtarma çalışması ekipleri zor anlar yaşattı. Yavru domuzun sürekli hareket etmesi nedeniyle ekipler domuzdan ipleri kurtarmak için yoğun mücadele verdi.

Kurtarılan domuz yavrusunun üzerindeki iplerin alınması sonrası domuz yavrusu tekrar doğal ortama bırakıldı.

Bekir Tosun