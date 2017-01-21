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Bodrum'da klima evi küle çevirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden evde çıkan yangın sonucunda ev kulanıllamaz hale geldi.

Bodrumda klima evi küle çevirdi

21 Ocak 2017 13:35

Sabah saatlerinde Konacık Mahallesi Yıldız Sokak üzerindeki üç katlı bir evin birinci katında yangın çıktı. Evin yatak odasında bulunan klimadan çıktığı tahmin edilen yangından çıkan dumanın etkisiyle güne uyanan komşular hemen evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ev sahiplerinin şehir dışında olduğu dairede çıkan yangın için Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı bir ani müdahale aracı ile bir söndürme aracı süratle olay yerine hareket etti. Yangının başlangıç noktası olan yatak odasının pencerelerini kırarak alevlere müdahale eden ekipler yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadılar.
Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından evin büyük bir bölümü kullanılmaz hale geldi. AYDEM ekiplerinin de hazır beklediği olay yerinde polis ekibi inceleme başlattı. 

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, klima, yangın


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