Bodrum’da, 2016 yılında mobese kameralarına yansıyan kazaların çoğunlukla trafik kurallarının ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görüldü. Ölümle burun buruna gelen vatandaşların kaza anları saniye saniye görüntülendi.

ÇOCUKLAR ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

2016 yılında Bodrum’da meydana gelen kazalarda en ilginci ise kasksız bir şekilde motosiklet kullanan sürücüler oldu. Çocukları ile birlikte motosiklete binen sürücülerin hem kendilerine hem de çocuklarına kask takmayarak trafikte ilerlediği ve kaza yaptığı görülüyor. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde sinyal vermeden sağ şeride geçen otomobil karşıdan gelen motosiklet ile çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü ve önünde ayakta giden çocuk motosikletten fırlıyor. Aracın çarpmasıyla birlikte minik çocuğun otomobilin altına girdiği anlar ise saniye saniye mobese kameralarınca kaydedildi. Kask takmayan motosiklet sürücüsü ve minik çocuğun kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı görülüyor.

ÇOCUKLAR MOTOSİKLETİN ALTINDA KALDI

Mobese kameralarına yansıyan diğer bir kazada ise lüks bir jip sol tarafa dönüş yaparken hızlı bir şekilde gelen motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip jipe arkadan çarpıyor. Motosiklet sürücüsü bayan önde ayakta duran bir kız çocuğu ve arkada oturan bir çocuk yola yan yatan motosikletin altında kalıyor. Görüntülerde, motosikleti kullanan kadının ve motosikletin önünde ayakta duran kız çocuğunda kask olmadığı görülüyor. Tek kask takanın ise arkada oturan minik çocuğun olduğu MOBESE kameralarca kaydediliyor.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Kameralara yansıyan başka bir kazada ise motosiklet ile bir yolcu otobüsünün çarpıştığı görülüyor. Turgutreis istikametine giden bir yolcu otobüsü hastane kavşağında hızlı bir şekilde ilerlerken kavşaktan çıkan motosiklet ile çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü ve arkada oturan kadının otobüsün çarpmasıyla birlikte yola savrulduğu görülüyor. Kasksız olan sürücünün kafasını çok hızlı bir şekilde otobüsün camına çarpması da saniye saniye kaydediliyor.

MOBESE kameralarına yansıyan diğer bir görüntüde de, trafik ışığının yanmasıyla birlikte kendi yolunda ilerleyen motosiklet karşı şeritten gelen otomobilin bir anda karşı şeride geçmesiyle birlikte motosiklet ile çarpıştığı görülüyor. Trafik kuralına uymayan bir otomobil sürücüsü de, aniden yola çıkarak ana yolda ilerleyen motosiklete çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle bayan motosiklet sürücüsünün yola fırladığı görülüyor.

Mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerinin çoğunlukla trafik kurallarına uymayan sürücüler nedeniyle yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.

(EA-

HABER: EREN AYHAN