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Bodrum’da Ocak ayında baharı yaşadılar

Ülke genelinde karlı ve soğuk hava etkisini gösterirken, Bodrum’da bahardan kalma günler yaşanıyor.

Bodrumda Ocak ayında baharı yaşadılar

02 Ocak 2017 17:35
Bodrum’da Ocak ayında baharı yaşadılar - Tıkla İzle

Tüm yurt soğuk ve karlı hava etkisi sürerken, Bodrum’da güneşli bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü ilçede deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü. Güneşin ısıttığı Bodrum’da vatandaşlar, Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahiline akın etti. Sahilde bulunan kafeteryalar vatandaşlarla doldu taştı. Sahilde yürüyüş yapan, kitap okuyan ve fotoğraf çektiren vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyüş yapan ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlar “çok güzel bir hava var. Sıcak havanın tadını çıkarıyoruz”ifadelerini kullandılar.

Meteorolojiden verilerine göre, Bodrum’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 19 dereceye kadar ulaşacağı görülüyor. Hafta sonu ise ilçede yağış olduğu bildirildi.

(Eren Ayhan /İHA)

Etiketler: Bodrum, Meteoroloji


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