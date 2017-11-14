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Bodrum’da trafik kazası 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Bodrum’da bir aracın şarampole uçtuğu trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bodrumda trafik kazası 3ü çocuk 5 kişi yaralandı

14 Kasım 2017 07:47
Bodrum’da trafik kazası 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde Yalıkavak Değirmenler Mevkiinden Yalıkavak’a doğru seyreden Kenan Türnüklü idaresindeki 48 UG 182 plakalı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Şarampole giren ve ardından takla atan araç, yoldan yaklaşık 15 metre aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü Kenan Türnüklü, eşi Aycan Türnüklü ve çocukları Hayriye İlayda, Deniz ve Tuğçe Türnüklü yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline 5 ambulans, 3 itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılardan bazıları ekiplerin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Tuğçe Türnüklü’nün ise durumunun ağır olduğu ve il dışındaki bir hastaneye sevk edileceği bildirildi.

Polis ve itfaiye ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. 

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, trafik kazası

 

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