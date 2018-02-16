Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik suçlarla mücadele grup amirliği görevlilerinin 14 şubat sevgililer gününde yoğun uyuşturucu satışı olabileceğini değerlendirerek yaptığı istihbarı çalışma neticesinde facebookta Eren Y. ismini kullanarak uyuşturucu sattığı seklinde bilgiler alınan İ.Y. isimli şahıs yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Tahkikat aşamasında İ.Y. nin Diyarbakırda bulunan Ş.Ö. isimli şahsın uyuşturucusunu sattığının tespit edilmesi üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlügüne yapılan koordinasyon neticesi Ş.Ö. isimli şahıs Diyarbakır ilinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İ. Y. isimli şahıs Bodrum adliyesine çıkarılarak tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.Ö. nün ise Diyarbakırda ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Eren Ayhan

