Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.Y. ve S.H. isimli şahısların Gümbet Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı istihbaratının alınması üzerine şahısların ikametleri takibe alındı. Şahısların, O.Y.'nin ikametinden motosiklet ile birlikte ayrıldıklarının tespit edilmesi üzerine motosiklet Gümbet Mahallesi'nde seyir halindeyken durduruldu. Motosikleti kullanan O.Y. ve S.H. ekipler tarafından gözaltına alındı.

S.H.'nin üzerinden satışa hazır halde fişek olarak tabir edilen skunk maddesi ele geçirilirken, O.Y.'nin ikametinde yapılan aramada ise 16 adet satışa hazır halde fişek olarak tabir edilen skunk maddesi ile iki ayrı poşette de skunk maddesi olmak üzere toplam 101 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi bulundu. S.H.'nin kaldığı apartta yapılan aramada da bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma sucundan adliye çıkarılan O.Y. ve S.H. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Ayhan

