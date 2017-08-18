Bodrum’da yangın: 5 hektar zarar gördü

Akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi Mandıra Tepesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Dağlık alanda çıkan yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ile Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler müdahale etti.

Rüzgarın etkisi ve arazinin kayalık olması nedeniyle söndürme ekipleri müdahalede zorluk yaşadı. Yaklaşık 3 saat sonra söndürülen yangında 5 hektarlık otluk alan zarar gördü.

Jandarma ve İtfaiye ekipleri yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Eren Ayhan