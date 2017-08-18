Diğer
Kategoriler

Bodrum’da yangın: 5 hektar zarar gördü

Bodrum'da otluk alanda çıkan yangında 5 hektar zarar gördü. Dağlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etmekte zorlandı.

Bodrumda yangın: 5 hektar zarar gördü

18 Ağustos 2017 08:25

Akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi Mandıra Tepesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Dağlık alanda çıkan yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ile Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler müdahale etti.

Rüzgarın etkisi ve arazinin kayalık olması nedeniyle söndürme ekipleri müdahalede zorluk yaşadı. Yaklaşık 3 saat sonra söndürülen yangında 5 hektarlık otluk alan zarar gördü.
Jandarma ve İtfaiye ekipleri yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyor. 

Eren Ayhan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç