İlçede sabah saatlerinde soğuk hava etkili olurken, öğle saatlerinde 15-16 derece dolaylarında ölçülen sıcaklık güneşinde etkisiyle 20-21 derece dolaylarında hissedildi. Bodrum’a tatil için gelen az sayıda vatandaş ve turist dışında Bodrum’da yaşayan birçok vatandaş güneşli havanın keyfini çıkarmak için sahillere akın etti. Özellikle ilçe merkezine gelen vatandaşlar Bodrum Limanı, Kumbahçe ve Paşatarlası’nda gezintiye çıktı. Sahillerde bulunan kafe ve restoranlarda vakit geçiren vatandaşlardan bazıları içeceklerini yudumlarken, bazıları kitap okudu.

Güneşin tadını çıkaran vatandaşlar çocuklarıyla birlikte balık tutarken, ailecek sahilde piknik yapanlar ise dikkatlerden kaçmadı. Deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede gençler ise denize girerek güneşlenmeyi tercih etti.

(Eren Ayhan/İHA)