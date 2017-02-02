Diğer
Kategoriler

Bodrum’da yazı aratmayan görüntüler

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Bodrum’da güneşi gören vatandaşlar denize girip güneşlendi.

Bodrumda yazı aratmayan görüntüler

02 Şubat 2017 13:37

İlçede sabah saatlerinde soğuk hava etkili olurken, öğle saatlerinde 15-16 derece dolaylarında ölçülen sıcaklık güneşinde etkisiyle 20-21 derece dolaylarında hissedildi. Bodrum’a tatil için gelen az sayıda vatandaş ve turist dışında Bodrum’da yaşayan birçok vatandaş güneşli havanın keyfini çıkarmak için sahillere akın etti. Özellikle ilçe merkezine gelen vatandaşlar Bodrum Limanı, Kumbahçe ve Paşatarlası’nda gezintiye çıktı. Sahillerde bulunan kafe ve restoranlarda vakit geçiren vatandaşlardan bazıları içeceklerini yudumlarken, bazıları kitap okudu.

Güneşin tadını çıkaran vatandaşlar çocuklarıyla birlikte balık tutarken, ailecek sahilde piknik yapanlar ise dikkatlerden kaçmadı. Deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede gençler ise denize girerek güneşlenmeyi tercih etti.

(Eren Ayhan/İHA)

Etiketler: Bodrum, deniz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!