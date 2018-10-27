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Bodrum'da yine göçmen faciası: 1 ölü

Bodrum'da yine göçmen faciası: 1 ölü
Bodrum'da yine göçmen faciası: 1 ölü

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis açıklarında fiber tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği tekne battı. 13 kişinin bulunduğu teknedekiler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, hastaneye kaldırılan Irak uyruklu bir göçmen kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Bodrum Akyarlar Ali Hoca Burnu mevkisinde 8-9 kişilik düzensiz göçmen grubunun fiber tekne ile denize açıldıkları ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik ekiplerine verilen bilgi sonrası 2 bot belirtilen adrese yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri Turgutreis Hüseyin Burnu'na geldiklerinde deniz üstünde yüzmeye çalışan kişileri fark etti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi ile Filistin uyruklu 1 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk, 1 erkek, 1 kadın, 2 kız çocuk ve 1 erkek çocuk olmak üzere toplam 5 Irak uyruklu göçmen kurtarıldı. Kurtarılan Irak uyruklu kadın durumunun ciddi olması nedeniyle 112 acil servis ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kurtarılan 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Bekir Tosun
 

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