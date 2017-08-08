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Bodrum'daki deprem anları güvenlik kamerasında

Bodrum'da saat 10.42’de yaşanan, AFAD'a göre 4.9, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'ne göre ise 5.3 şiddetindeki depremde konutlarında ve iş yerinde olan vatandaşlar sokağa fırladı. Vatandaşların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bodrumdaki deprem anları güvenlik kamerasında

08 Ağustos 2017 14:21
Bodrum'daki deprem anları güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Bodrum’da sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından bazı vatandaşlar evlerini terk ederken, bazı vatandaşlar da bu tür sarsıntılara alıştıklarını ifade etti. Depreme yakalanan vatandaşların panik ve kaçma anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Eski binalar yıkıldı
Gökova Körfezi'nde 21 Temmuz’da meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin ardından hasar gören Bitez Mahallesi'ndeki bir ev sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından yıkıldı. Evin çevresinde bulunan vatandaşlar depremin korkusuyla dışarı çıktıklarını ve hasarlı evin büyük bir gürültüyle yıkıldığını ifade etti. Tamamen kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. İlçede kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
İşletmeci Murat Gümüşoğlu ise ilk 6.3'lük depremin ardından tedirgin olduklarını belirterek, "Dünden beri çok şiddetli bir şekilde deprem oluyor. Son depremde herkes bir tarafa kaçıştı şiddeti bayağı hissettik. Çok katlı bir bina olmadığı için hasar fazla olmadı. Burada yüksek binalar olsa yıkılırdı. Geceleri insanlar tedirgin yatıyor. Her şey takdiri ilahi, her şey Allah'tan" dedi.
Öte yandan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise bir sıkıntı olmadığını söyleyerek Bodrum halkının depreme alışkın olduğunu ifade etti.
 

Eren Ayhan
 


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