Bodrum'lu kayıp iş adamı her yerde aranıyor

Uzun yıllardır Bodrum iş hayatının içerisinde olan, Bitez'de faaliyet gösteren bir işletmenin ortaklarından Ali Özdemir, Cumartesi sabah saatlerinde ortadan kayboldu. Yakınları cumartesi akşamına kadar bekleyip, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca kayıp olduğu yönünde emniyete başvuruda bulundu. Başvuru sonrasında yarımada genelinde aranmaya başlanan Özdemir'in aracı pazartesi günü Çırkan mevkiin de park edilmiş ve kilitli olarak bulundu. 4 gündür kayıp olan Özdemir'in aracının olay yeri ekipleri tarafından incelendiği öğrenildi.

Emniyet güçlerinin Özdemir'in telefon trafiğini de inceleme altına aldığı da öğrenilirken, yapılan ilk incelemelerde Özdemir'in telefonunun en son Yalıkavak-Gümüşlük arasındaki bir baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi.

Yarımada genelinde polis ve jandarmanın titizlikle yürüttüğü çalışmalar devam ederken, Özdemir'in yakınları ve arkadaşları ise gelişmeleri kaygıyla takip ediyor.

Tuba Ayhan

