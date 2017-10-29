Bodrumlular meydanlara sığmadı

Bodrum'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Fener alayı yürüyüşüne katılan binlerce vatandaş 500 metrelik marina yolunu 3 saatte yürüyebildi. Sokakları ve caddeleri dolduran vatandaşlara Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da katıldı. Bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar ellerinde bayraklarla hep bir ağızdan marşlar söyledi. Belediye meydanına sığmayan vatandaşlardan bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. Bazı vatandaşlar ise fenalaşarak hastanelere kaldırıldı.

Teoman konserinde izdiham

Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı nedeniyle Teoman uzun bir aradan sonra ilk kez Bodrum Belediye meydanında sahne aldı. Ünlü Rockçı eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konser 2 saat sürdü. Meydanı dolduran kalabalık Teoman'ın şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.