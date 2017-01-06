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Bodrum'u fırtına vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye ulaşmasıyla hayat durma noktasına geldi.

Bodrumu fırtına vurdu

06 Ocak 2017 15:00

Bodrum’da saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Bodrum’daki bütün koylarda ve plajlarda etkili olan fırtınanın akşam saatlerinde hızının 90 kilometreye kadar ulaşacağı öğrenildi.

Belediyeler ardı ardına megafonlarla Bodrumluları fırtınaya karşı uyardı. Sahillerde önlemler alındı. Denizde oluşan dalga boyunun yaklaşık 4 metreyi geçmesiyle birlikte bazı tekneler batma tehlikesi geçirdi.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre ise akşam saatlerinde fırtınanın etkisini artıracağı ve saatteki hızının 90 kilometreye kadar ulaşacağı öğrenildi. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Bodrum, fırtına


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