Bodrum'u fırtına vurdu! Balıkçı teknesi battı, ağaçlar devrildi...

Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü ve Turgutreis mahallelerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Turgutreis limanında demirli duran bir balıkçı teknesi battı. Aynı bölgede limanda bağlı bulunan bir sürat teknesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak yarıya kadar battı. Tekne sahipleri botu kurtarabilmek için çalışma yaptı. Fırtına nedeniyle, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde liman dışında olan balıkçı tekneleri de karaya sürüklendi. Fırtınanın şiddetini arttırdığı saatlerde oluşan dev dalgalar nedeniyle kuru yük gemileri de koylara sığındı. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar Turgutreis limanında bulunan kafeteryalara kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile fırtınayı çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Eren Ayhan